Płomienne wystąpienie 15-latki na szczycie klimatycznym w Katowicach. Jest znana na całym świecie

Greta Thunberg od sierpnia co piątek prowadzi protest przed szwedzkim parlamentem przeciw zmianom klimatu i działaniom władz w kierunku poprawy sytuacji. 15-latka została zaproszona na szczyt klimatyczny do Katowic. Przyjechała na niego pociągiem i samochodem elektrycznym, ponieważ dwa lata temu zrezygnowała z latania, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W jego czasie spotkała się między innymi z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i wzięła udział w Marszu dla Klimatu. Wygłosiła niezwykłe przemówienie, które niejednemu daje do myślenia. Tym samym zachęciła też młodych Polaków, by dołączali do walki, którą ona prowadzi.

– Nie szukajmy nadziei, szukajmy działania. Wtedy i tylko wtedy nadzieja przyjdzie. Proszę ludzi z całego świata, żeby zrozumieli, że politycy nas zawiedli. Nie możemy dłużej grać według tych samych reguł. Reguły muszą zostać zmienione – podkreślała podczas swojego przemówienia 15-latka. – Jeśli kilkoro dzieci może trafić na okładki gazet całego świata, tylko dlatego, że nie poszły do szkoły, to wyobraźcie sobie co moglibyśmy razem osiągnąć – mówiła. – Nasza planeta jest poświęcana, żeby bogaci ludzie w krajach takich, jak mój, mogli żyć w luksusie – zaznaczała Szwedka.

Na apel Grety odpowiedzieli w piątek uczniowie szkół w Katowicach i Gliwicach, którzy zamiast do szkoły, przyszli do centrum kongresowego i protestowali.