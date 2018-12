Sąd dał 48 godzin na usunięcie szopki. „Narusza zasady laickości państwa”

Usunięcie szopki władzom miasta Beziers nakazał sąd administracyjny francuskiego departamentu Herault. Dlaczego szopka na dziedzińcu ratusza wywołała skandal? Sąd uznał, że doszło do „recydywy” ze strony władz miasta, ponieważ podobną sprawę rozpatrywano już w ubiegłym roku.

Portal francetvinfo.fr informuje, że zdaniem sądu szopka nie może znajdować się w budynku ratusza, ponieważ narusza to „zasady laickości państwa”. To samo dotyczy głównego dziedzińca, który „pozostaje w ogrodzeniu budynku publicznego”. Przytoczone argumenty znalazły się w tegorocznym orzeczeniu wymiaru sprawiedliwości. Takie same znalazły się również w decyzji z 2017 r. Sąd jest przekonany, że władze miasta złamały obowiązujące od 1905 roku prawo, przewidujące rozdział Kościoła od państwa.

„Instalacja szopki w miejscu publicznym, z inicjatywy osoby publicznej, jest dozwolona prawnie tylko w sytuacji, gdy ma charakter kulturalny, artystyczny lub świąteczny. Nie może mieć jednak związków z religią” – podkreślił sąd.

Czytaj także:

Macron zabrał głos po protestach „żółtych kamizelek”. „We Francji panuje społeczny i gospodarczy stan wyjątkowy”