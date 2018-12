Katastrofa helikoptera ratunkowego. Nie żyją cztery osoby

Państwowa stacja RTP i dziennik Correio de Manha donoszą, że do wypadku doszło w sobotę około godziny 18.30. Helikopter zaginął po tym, jak odtransportował 76-letniego pacjenta do szpitala w Porto. Na poszukiwania wysłano około 200 ratowników i strażaków. Wkrótce okazało się, że maszyna rozbiła się w górzystym rejonie w trakcie powrotu do bazy w dystrykcie Bragança.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną katastrofy były złe warunki pogodowe. Wypadku nie udało się przeżyć żadnej spośród czterech osób znajdujących się na pokładzie helikoptera Agusta A109S. Zginęli dwaj piloci, lekarz i pielęgniarka.