Spotkali się... dzień po narodzinach. Niemal 30 lat później wzięli ślub

Spotkali się po narodzinach. Po 30 latach wzięli ślub

Jemma przyszła na świat 14 kwietnia 1989 roku. Dzień później, po długim porodzie, dołączył do niej Daniel. Co ciekawe, jeszcze w szpitalu, oczekując na rozwiązanie, zbliżyły się do siebie ich matki – Janine i Keryn. – Po tym jak się urodziłam, położna zabrała mnie, żeby pokazać mnie Janine. Także poza moimi rodzicami, lekarzami i pielęgniarkami, ona była jedną z pierwszych osób, które poznałam – wspominała po latach w rozmowie z „Femail” Jemma.

Para noworodków wylądowała w łóżeczkach obok siebie, a ich rodzice przez lata utrzymywali kontakt. Na pamiątkę do dziś przechowują wycinek z lokalnej gazety, gdzie na zdjęciach sąsiadują ze sobą Daniel i Jemma. Więź urwała się, gdy dzieci miały około 9-10 lat. Los chciał jednak, że drogi pary zeszły się w zaskakujących okolicznościach.

W 2013 roku Jemma natrafiła na profil na Instagramie poświęcony fryzurom. Szybko okazało się, że stronę prowadzi siostra Daniela – Rhiannon. – Zaczęłam ją obserwować i niewiele później postanowiłam namierzyć Daniela na Facebooku. Zaczęliśmy rozmawiać przez Messengera – relacjonowała.

Po pewnym czasie Jemma umówiła się na farbowanie włosów do Rhiannon. W tym samym momencie w salonie pojawił się jej przyjaciel z dzieciństwa – Daniel. Jego mama Janine nalegała, by para, która spotkała się po latach, zrobiła sobie wspólne zdjęcie na wzór tych z dzieciństwa. Tak odnowiła się relacja między rodzinami. Wkrótce Jemma i Daniel zaczęli się spotykać, a w 2014 roku oficjalnie stali się parą. W kwietniu 2017 wzięli ślub, a obecnie spodziewają się dziecka. Poród ma odbyć się w marcu przyszłego roku.