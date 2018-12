Znaleziono ciało współzałożyciela platformy Vine i aplikacji HQ Trivia. Colin Kroll miał 34 lata

Partnerka Colina Krolla miała zwrócić się z prośbą do policji, aby sprawdzili, czy nic mu nie jest. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze znaleźli ciało 34-latka. Rzecznik HQ Trivia potwierdził śmierć Krolla zaznaczając, że przyjął tę wiadomość „z głębokim smutkiem” . „Dziś dowiedzieliśmy się o śmierci naszego przyjaciele i założyciela Colina Krolla. Z głębokim smutkiem żegnamy go a nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i bliskimi w tym niezwykle trudnym czasie” – czytamy w oświadczeniu.

TMZ podaje, że w mieszkaniu współzałożyciela platformy Vine znaleziono narkotyki. Ojciec Krolla przekazał w rozmowie z „The New York Times” , że jego syn miał „wielki talent i wiele osiągnął w bardzo młodym wieku” .

Czytaj także:

Zdetonowano bombę w pobliżu siedziby telewizji SKAI w Grecji. „Demokracja nie jest zagrożona”Czytaj także:

Paryż. Kilkuset imigrantów próbowało wejść do budynku Comédie Française