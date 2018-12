3-latka zgwałcona przez sąsiada. Zostawił dziecko z obrażeniami na drodze

Lokalne media podają, że oskarżony zwabił malucha przed dom, obiecując dziewczynce słodycze. Później 3-latka została znaleziona na drodze w wiosce Bidnapur i natychmiast przewieziono ją do szpitala. Lekarze określają jej stan jako ciężki, dzisiaj odbyć się ma jej operacja.

Z informacji podanych przez BBC wynika, że sprawcą jest 40-letni ochroniarz. Policja w Delhi potwierdziła, że został aresztowany i postawione mu zostaną zarzuty. Lokalne media podają z kolei, że mężczyzna został pobity przez innych więźniów w areszcie. Przed posterunkiem policji w Bindapur trwają demonstracje.

Do gwałtu na dziecku doszło w szóstą rocznicą brutalnego gwałtu i pobicia, którego ofiarą była Jyoti Singha Pandeya 16 grudnia 2012 roku. Kobieta była studentką medycyny i została napadnięta w autobusie, gdy wracała z kolegą z kina. Kierowca nie zareagował na gwałt zbiorowy, który trwał przez godzinę. Ofiara została pobita i wyrzucona z autobusu. Z ciężkimi, wielonarządowymi obrażeniami i z urazem mózgu, trafiła do szpitala. Studentki nie udało się uratować. Zmarła 28 grudnia 2012 roku. Kiedy wiadomość o brutalnym gwałcie trafiła do opinii publicznej, mimo zakazu władz, odbyły się w Delhi masowe protesty.

Czytaj także:

Jolanta Kwaśniewska: W 2005 r. myślałam, że nikt już tego nie spieprzy. Mój optymizm był przedwczesnyCzytaj także:

Znaleziono ciało współzałożyciela platformy Vine i aplikacji HQ Trivia. Colin Kroll miał 34 lata