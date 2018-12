Wpływowy poseł skazany na dożywocie. Zdaniem sądu podburzał tłum w czasie masakry sikhów

Wyrok nałożony na Sajjana Kumara odnosi się do wydarzeń sprzed ponad 30 lat. Po skutecznym zamachu na premier Indii Indirę Gandhi, na ulicach tamtejszych miast dochodziło do krwawych zamieszek na tle wyznaniowym. Przemoc spowodowana była faktem, że premier kraju zamordowali jej ochroniarze – sikhijscy fundamentaliści. W odwecie wściekły tłum w różnych miejscach kraju zabił ponad trzy tysiące sikhów. W 2012 roku indyjska agencja wywiadowcza wyjawiła informację, że zamieszki z 1984 roku odbywały się „pod patronatem” Kumara.

Sąd potwierdził, że jedną z osób zachęcających do przemocy był ówczesny poseł Indyjskiego Kongresu Narodowego – Sajjan Kumar. Przeciwko politykowi od 34 lat toczy się kilka osobnych postępowań. To, w którym został skazany, dotyczy zamordowania przez tłum pięcioosobowej rodziny z Delhi. Jagdish Kaur, której maż i syn należeli do wspomnianej piątki, nazwała najnowszy wyrok "odrobiną balsamu na liczące wiele lat blizny". – Przynajmniej jeden wysoko postawiony winny pójdzie do więzienia – dodała. Nie jest to jednak przesądzone, ponieważ prawnicy Kumara już zapowiedzieli apelację.

Czytaj także:

Straż Graniczna: musimy sprawdzać także turbany