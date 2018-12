Brexit. Jest termin głosowania w sprawie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE

Początkowo głosowanie w Wielkiej Brytanii miało się odbyć w ubiegłym tygodniu. Theresa May przełożyła głosowanie ws. Brexitu z obawy, że Izba Gmin i tak odrzuci rozwiązanie wypracowane podczas rozmów z przedstawicielami Unii Europejskiej. – Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to porozumienie jest dobre i uwzględnia wyniki referendum – stwierdziła Theresa May. Premier Wielkiej Brytanii przyznała, że gdyby głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z planem, to umowa zostałaby odrzucona. Jak podaje BBC, sprzeciw wobec umowy zapowiadała cała opozycja oraz około 100 polityków z Partii Konserwatywnej. May dodała, że najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia tzw. mechanizmu awaryjnego, który dotyczy Irlandii Północnej.

W poniedziałek 17 grudnia premier Wielkiej Brytanii przekazała, że głosowanie w sprawie umowy brexitowej odbędzie się 14 stycznia. Wcześniej - 7 stycznia - odbędzie się debata na temat warunków wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Jednocześnie Theresa May zapowiedziała, że nie będzie kolejnego referendum w sprawie Brexitu, ponieważ podkopałoby ono wiarę wyborców w demokrację. – Jeszcze jedno głosowanie... wyrządziłoby nieodwracalne szkody w integralności naszej polityki, ponieważ pokazałoby milionom, które zaufały demokracji, że demokracja nie działa – twierdzi premier May.

„The Guardian” przypomina, że działania May mogą wprawdzie osłabić ją wizerunkowo, ale także dać niezbędny czas na negocjacje z Unią Europejską oraz tymi z parlamentarzystów, którzy sprzeciwiają się wypracowanemu rozwiązaniu.

