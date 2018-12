Barmanka z Polski brutalnie pobita we Włoszech. „Wracaj, skąd przyjechałaś”

Do zdarzenia doszło we wrześniu w miejscowości Teano w regionie Kampania we Włoszech. Kiedy barmanka z Polski, która pracowała w jednym z lokali, poprosiła trzech klientów: 35-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 37 oraz 56 lat o przejście do sali dla palaczy, doszło do awantury. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że klienci zaczęli obrażać pracownicę baru. – Przyjeżdżasz z Polski rozkazywać nam Włochom? Wracaj do Polski – miała usłyszeć kobieta. Chwilę później została brutalnie pobita. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu zamontowane w lokalu. Kobieta została przewieziona do pobliskiego szpitala.

Klienci zostali aresztowani przez lokalną policję. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura w Santa Maria Capua Vetere. W poniedziałek 17 grudnia śledczy zakończyli pracę. Troje Włochów trafiło do aresztu domowego z zarzutami napaści na tle nienawiści narodowościowej.