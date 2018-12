Michael Schumacher nie jest już przykuty do łóżka. Nadal wymaga stałej opieki

Według informacji „Daily Mail” Schumacher nadal przebywa w swej posiadłości w Gland w Szwajcarii. Niemiec nie jest już natomiast przykuty do łóżka i nie musi być podłączony do aparatury. Nadal wymaga jednak stałej, intensywnej opieki pielęgniarskiej i terapeutycznej. Zdaniem brytyjskiej bulwarówki, kosztuje to rodzinę Schumacherów około 55 tysięcy euro tygodniowo.

Schumacher miał wypadek w grudniu 2013 roku podczas jazdy na nartach poza szlakiem we francuskich Alpach. Uderzył głową w skałę i doznał poważnego urazu głowy. Długo przebywał w szpitalu, gdzie przechodził rehabilitację. Niewiele wiadomo na temat stanu zdrowia Schummachera. Rodzina nie udziela w tej kwestii żadnych informacji.

