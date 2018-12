Dwie turystki brutalnie zamordowane w Maroku. Miały podcięte gardła

Makabrycznego odkrycia dokonano w pobliżu wioski Imlil w górach Atlas w Maroku. To miejsce nieopodal szczytu Tubkal (4167 m n.p.m.), najwyższego wzniesienia Północnej Afryki. Znaleziono ciała dwóch turystek – 24-latki z Danii oraz 28-latki z Norwegii. Jak podaje BBC, kobiety miały podcięte gardła. Te doniesienia potwierdziło marokańskie MSW. Turystki prawdopodobnie zostały zamordowane podczas wędrówki w górach.

Marokańska policja informuje, że w Marrakeszu zatrzymano już mężczyznę podejrzanego o podwójne zabójstwo. Trafił on do aresztu i jest przesłuchiwany. Śledczy ustalają, co było motywem zbrodni i nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób, które mogą mieć związek ze sprawą. BBC podaje również, że kobiety, których ciała znaleziono w Maroku studiowały razem w Norwegii. Rodziny ofiar zostały już powiadomione o tym, co się stało.

