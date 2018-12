Rosja zapowiada test rakiety międzykontynentalnej Buława

Przemawiając na corocznym spotkaniu Ministerstwa Obrony, szef tego resortu Siergiej Szojgu powiedział, że w ciągu roku przeprowadzono 18 tysięcy ćwiczeń i sesji szkoleniowych, a nowe zaplanowano na rok 2019. Obejmować one będą dowództwo strategiczne i ćwiczenia o nazwie Centre-2019 oraz ćwiczenie sił strategicznych Thunder. Podano, że ma to na celu sprawdzenie zdolności kraju do odparcia ataków nuklearnych, jeśli byłoby to konieczne.

– Strategiczne Siły Nuklearne są utrzymywane na poziomie, który umożliwia zagwarantowanie odstraszania nuklearnego – przekazał podczas spotkania Siergiej Szojgu. – Zadanie wyznaczone w 2017 roku, aby doprowadzić je do poziomu 82 proc. modernizacji, zostało zakończone – podkreślił. Minister zachwalał dodanie nowych strategicznych nośników w powietrzu, na lądzie i na morzu, a także rozwój nowych broni nuklearnych, takich jak międzykontynentalna rakieta balistyczna RS-28 Sarmat, naddźwiękowy pojazd Avangard i naddźwiękowy rakietowy pocisk powietrzny Kinzhal, które „gwarantują przezwyciężenie najnowocześniejszych systemów antyrakietowych” .