Nie żyje 34-letnia piosenkarka, która nagrywała z Bregovicem. Jej auto wpadło do rzeki

Jak podaje „USA Today”, do wypadku doszło w południowo-zachodniej części Rumunii. Służby zaalarmowała zaniepokojona siostra piosenkarki po tym, jak ta w niedzielę wieczorem nie wróciła do domu. Okazało się, że samochód, którym kierowała Anca Pop, wpadł do Dunaju. Auto wyciągnięto z wody, a w środku odkryto zwłoki 34-latki. W środę policja przekazała, że wszczęła dochodzenie w sprawie jej śmierci.

Kim była Anca Pop?

Pop urodziła się w 1984 roku Rumunii, ale mając trzy lata wraz z rodziną wyemigrowała z ojczyzny do Kanady. Artystka wróciła do rodzinnego kraju po upadku komunizmu. Dzięki pobytowi za granicą, posługiwała się podwójnym, rumuńsko-kanadyjskim, obywatelstwem.

34-latka tworzyła muzyką pop, do którego chętnie włączała bałkańskie elementy. Współpracowała z Goranem Bregovicem, który fanom w Polsce jest znany dzięki nagraniom tworzonym z Kayah i Krzysztofem Krawczykiem. Efektem pracy zmarłej piosenkarki z kompozytorem był album „Champagne for Cypsies”. Jej teledyski pojawiały się na YouTube, a kilka z nich miało ponad milion wyświetleń.