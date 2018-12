Kontrowersyjny wybór „Financial Times”. George Soros człowiekiem roku

„Wybór Człowieka Roku 'Financial Times' stanowi zazwyczaj odbicie osiągnięć danej osoby. W przypadku Pana Sorosa, w jego wyborze chodzi także o wartości, które reprezentuje” – wyjaśnia redakcja. Sorosa określa mianem sztandarowej postaci jeśli chodzi o liberalną demokracją i otwarte społeczeństwa. „Te idee zatriumfowały w zimnej wojnie. Dziś znajdują się pod ostrzałem ze wszystkich stron, od Władimira Putina w Rosji, po Donalda Trumpa w Ameryce” – czytamy w uzasadnieniu wyboru. Redakcja „Financial Times” przekonuje, że Soros przez ponad trzy dekady „wykorzystywał filantropię, żeby walczyć z autorytaryzmem, rasizmem i nietolerancją” .

„Dzięki swojemu zaangażowaniu na rzecz otwartości, wolności mediów i praw człowieka, ściągał na siebie gniew autorytarnych reżimów, i w rosnącym tempie, nacjonalistycznych populistów, którzy ostatnimi czasy zyskują na popularności, szczególnie w Europie” – tak o laureacie pisze redakcja „Financial Times” . W tekście pojawia się też cytat z George'a Sorosa, który stwierdza, że był oskarżany o wszystko, łącznie z byciem Antychrystem. – Chciałbym nie mieć tak wielu wrogów. Ale to, że ich mam, odbieram jako przesłankę, że robię coś właściwego – komentuje Soros.

George Soros – kontrowersje

Miliarder budzi duże kontrowersje w Europie i na świecie. Pochodzący z Węgier filantrop został wyrugowany ze swojej ojczyzny. Siedziba zarządzanej przez niego fundacji w sierpniu została przeniesiona z Budapesztu do Berlina, a premier Viktor Orban forsował pakiet ustaw pod zbiorczą nazwą „Stop Soros”. Polityk zarzucał Sorosowi, że poprzez swoją fundację i Uniwersytet Środkowoeuropejski usiłuje wpływać na sytuację wewnętrzną w kraju.

Podobne oskarżenia wysunął Donald Trump. Prezydent USA oskarżył miliardera o wspieranie manifestacji przeciwko zatwierdzeniu Bretta Kavanaugh na sędziego Sądu Najwyższego.

Kim jest George Soros?

Soros urodził się w rodzinie węgierskich żydów. Jego ojciec był pisarzem piszącym w języku esperanto. Po wojnie w 1946 r. uciekł ze znajdujących się pod sowiecką dominacją Węgier korzystając z uczestnictwa w kongresie młodych esperantystów. W Anglii, gdzie zamieszkał, ukończył w 1952 r. London School of Economics. W 1956 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by zarobić, inwestując na rynku kapitałowym. Niespodziewanie odniósł wielki sukces finansowy, kupując akcje tzw. śmieciowych przedsiębiorstw (zajmujących się utylizacją śmieci).

Sławę największego spekulanta przyniosła mu akcja przeciw angielskiemu funtowi szterlingowi. Uważając, że jest on przewartościowany, 22 września 1992 roku dokonał operacji przeciw tej walucie, która w efekcie zmusiła Bank Anglii do wycofania funta z europejskiego węża walutowego. Operacja ta przyniosła Sorosowi miliard dolarów zysku. Sorosa oskarżano także o wywołanie kryzysu finansowego w krajach azjatyckich w 1997 r. Działalność dobroczynną prowadzi od wielu lat. W sumie fundacje Sorosa działają w ponad 50 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych, wspierając różnorodne inicjatywy edukacyjne i kulturalne, instytucje społeczeństwa otwartego. a także przedsięwzięcia związane z restrukturyzacją gospodarki.