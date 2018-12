Skrytykowała sukienkę uczestniczki Miss Universe. Może trafić za to do więzienia

Jak podaje „The Guardian”, Wanchaleom Jamneanphol jest popularną osobą wśród internautów w Tajlandii. Prowadzi tam swój kanał na YouTube, aktywnie udziela się także w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się swoimi opiniami, co nie zawsze wychodzi jej na dobre.

„Obraza majestatu” zakazana

W jednych z postów opublikowanych na Facebooku, Jamneanphol skrytykowała s sukienkę, w jakiej wystąpiła reprezentantka Tajlandii na konkursie Miss Universe. Blogerka nie szczędząc gorzkich słów skwitowała, że ubranie było po prostu „brzydkie”. Problem w tym, że Sophida Kanchanarin wystąpiła na konkursie piękności w sukience zaprojektowanej przez księżniczkę Sirivannavari Nariratana, czyli córkę króla kraju.

Post krytykujący projekt księżniczki szybko stał się viralem. Dotarł aż do Kitjanuta Chaiyosburana, który jest milionerem i aspirującym politykiem. Stwierdził on, że zachowanie blogerki było „nieodpowiednie”. Wniósł o postawienie Jamneanphol zarzutów, a temat podjęła tajska policja, doszukując się w zachowaniu gwiazdy YouTube'a złamania prawa.