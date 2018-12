Barack Obama złożył świąteczną wizytę w szpitalu. Uwagę przykuł strój byłego prezydenta

Barack Obama pojawił się w szpitalu w Waszyngtonie i trzeba przyznać, że były amerykański przywódca był perfekcyjnie przygotowany do złożenia świątecznej wizyty. Na głowie miał czerwona czapkę św. Mikołaja, a przy sobie worek z prezentami dla małych pacjentów. Jak podaje USA Today, rodziny, dzieci i personel szpitala w północno-zachodnim Waszyngtonie powitały prezydenta własną wersją utworu „We Wish You a Merry Christmas”.

– Chcę podziękować wam wszystkim. Miałem okazję porozmawiać z kilkoma wspaniałymi dziećmi i ich rodzinami w czasie, który oczywiście jest dla nich trudny. Jako ojciec dwóch córek mogę sobie wyobrazić, co czują lekarze, pielęgniarki i rodzice chorych. To wspaniałe przypomnienie tego, czym powinien być świąteczny duch – powiedział Obama.

Były prezydent Obama przechadzał się po salach dla chorych, a pacjentów witał wesołym „ho, ho, ho”. – Gdziekolwiek jest rodzina, gdziekolwiek są ludzie, których kochasz, tam właśnie są Święta Bożego Narodzenia – powiedział Obama do jednej z chorych dziewczynek. Były przywódca nagrał również wiadomość dla pacjentów, których nie mógł odwiedzić w środę 19 grudnia i życzył wszystkim wesołych świąt.