Zaskakująca „atrakcja” w parku rozrywki. Nielegalne przekroczenie granicy i spotkanie z kartelem narkotykowym

Na oficjalnej stronie parku El Alberto w Meksyku czytamy, że jeszcze kilka lat temu Alberto stanowiło zapomnianą społeczność, dlatego też blisko 70 proc. mieszkańców podjęło decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych, gdzie szukali lepszego życia. Aby podnieść świadomość wśród młodych mieszkańców Meksyku, władze parku organizują specjalne wycieczki Camina Nocturna (Nocna wędrówka - red.). W ramach wyprawy jej uczestnicy mają za zadanie przejść przez tor przeszkód pełen pułapek i zasieków. W międzyczasie są atakowani przez podstawionych członków kartelu narkotykowego oraz fałszywych funkcjonariuszy służb granicznych. Tradycyjna wyprawa trwa 4 godziny a w wersji ekstremalnej 12. Wycieczka jest organizowana dla grup 30 osobowych. Jej koszt to 350 dolarów za osobę.

Władze parku tłumaczą, że poprzez organizację Caminata Nocturna chcą zniechęcić mieszkańców Meksyku do opuszczania kraju poprzez pokazanie, co może ich czekać na granicy. Natomiast turystom, którzy nie mają problemu z przekraczaniem granicy chcą zapewnić ekstremalne przeżycia. Kiedy władze EcoAlberto ogłosiły nową atrakcję, pojawiło się wiele krytycznych głosów, że chcą w ten sposób zarabiać na ludzkiej krzywdzie. Dyrekcja parku odpiera zarzuty podkreślając, że nikt nikogo nie zmusza do odwiedzania go. Jednocześnie dodała, że w parku można skorzystać z innych atrakcji – tyrolki, basenów termalnych i raftingu.