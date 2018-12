Paul McCartney i Emma Stone wystąpili razem w teledysku. W ważnej sprawie

„Egypt Station” to najnowszy album Paula McCartneya. Miał premierę 7 września 2018 roku. W teledysku do piosenki „Who Cares”, która znajduje się jako piąty utwór na płycie, brytyjski piosenkarz wystąpił wraz z amerykańską aktorką Emmą Stone. Postać grana przez Stone przychodzi do terapeuty. McCartney zaś jest specjalistą, który wprowadza aktorkę w stan hipnozy. McCartney i Stone uciekają później samochodem przed goniącymi ich ludźmi. Teledysk niesie za sobą ważne przesłanie. Dotyczy prześladowania. – Mam nadzieję, że każdy młody człowiek, nad którym ktoś się kiedyś znęcał, gdy usłyszy ten utwór i zobaczy teledysk poczuje się dużo lepiej – powiedział McCartney.

McCartney współpracuje z organizacją non-profit „Creative Visions". Stworzyła ona kampanię przeciwko wszelkim przejawom znęcania się. W jej ramach wykorzystany został hashtag #WhoCaresIDo. – Miliony osób na całym świecie są zastraszane i wierzą, że nikogo to nie obchodzi – powiedział Kathy Eldon z „Creative Visions". – Chcemy to zmienić – dodał.

Teledysk do piosenki Paula McCartneya pt. „Who Cares” został opublikowany w serwisie YouTube 18 grudnia 2018 roku. Dotychczas wyświetlono go ponad 320 tys. razy.

