Czechy. Wybuch metanu kopalni w Karwinie. Wśród ofiar śmiertelnych 12 Polaków

– Mogę potwierdzić, że o godzinie 17.16 doszło do katastrofy górniczej. Przyczyną było zapalenie się metanu, co spowodowało dewastację niektórych wyrobisk. Pod ziemią działania podjęli ratownicy górniczy, którzy muszą dokładnie zbadać teren, choć jest on trudno dostępny – przekazał rzecznik spółki Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) Ivo Czelechovsky.

Prace w kopalni zostały, w związku z wypadkiem, wstrzymane. Na miejscu prowadzona była akcja ratownicza, w której brało udział około 40 ratowników. Według portalu idnes.cz wśród ofiar lub poszukiwanych mogą być Polacy. Rzecznik OKD powiedział w rozmowie z TVN24, że 21 z 23 pracujących na popołudniowej zmianie górników pochodziło z Polski. W wyniku eksplozji zginęło 13 osób - w tym 12 Polaków i 1 Czech. Pozostałych 10 górników udało się uratować.

Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że 21 grudnia w godzinach porannych premier Mateusz Morawiecki uda się na miejsce wypadku w kopalni węgla kamiennego w Karwinie. Wcześniej szef polskiego rządu informował na Twitterze, że w drodze do Czech byli polscy ratownicy, którzy mieli pomagać w akcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na miejscu jest polski konsul.

Premier Czech Andrej Babisz napisał na swoim profilu na Twitterze, że wypadek jest wielką tragedią. Złożył także kondolencje bliskim ofiar i zapewnił, że jest w kontakcie z pracującymi na miejscu ratownikami.