Świąteczne zwyczaje kulinarne w innych krajach. Niektóre potrawy zaskakują

Kto zjada alki i czym one są? Co podczas świąt piją Niemcy? W którym z państw na święta zamawia się kurczaka z KFC? Okazuje się, że zwyczaje kulinarne z innych państw świata znacznie się różnią od tych kultywowanych w Polsce. Chociaż przysłowiowy Kowalski odnalazłby się przy stole w Szwecji czy Portoryko, to byłby zapewne zdezorientowany potrawami serwowanymi w Japonii. „The Independent” przygotował zestawienie dań podawanych w kilku krajach.

Wielka Brytania

Na końcu osławiony pudding. Chociaż Brytyjczycy nie stronią także od indyka czy pieczonych ziemniaków, to deser wieńczący obiad nieodłącznie kojarzy się z obiadem świątecznym na Wyspach.



Jamajka

Jamajczycy lubią intensywne przyprawy, których często używają w kuchni. W związku z tym na świąteczny stół często ląduje "curry goat" czyli pieczona koza podawana w mieszance przypraw.



Grenlandia

Alki nie mają na Grenlandii łatwego życia. Te urocze ptaki stanowią podstawę dania nazywanego "kiviak". Surowe mięso alki w stanie zaawansowanego rozkładu nie trafia jednak na świąteczny stół, a ze względu na intensywny zapach, często jest podczas świąt spożywane na zewnątrz domostw.



Norwegia

Choć z Norwegią kojarzy nam się głównie łosoś, to mieszkańcy tego kraju lubią także podjeść wieprzowinę. Pieczone mięso serwują najczęściej z kiszoną kapustą oraz gotowanymi ziemniakami, chociaż nie stronią także od innych dodatków.



Niemcy

Pojeść każdy lubi, ale taki ogrom jedzenia trzeba czymś popić. Niemcy podczas obiadu świątecznego popijają grzane wino, a ich popisowym napojem jest Feuerzangenbowle. By uzyskać taki trunek, trzeba nad grzanym winem podpalić kostkę cukru zamoczoną wcześniej w rumie. Ta pod wpływem wysokiej temperatury "skrapla się" tworząc z winem mocną mieszankę.



Portugalia

Portugalczycy, podobnie jak Polacy, do przyrządzenia obiadu świątecznego często używają ziemniaków i kapusty. Lubią także słodkości, a na ich stołach królują dwa rodzaje deserów: Bolo Rei oraz Bolo Rainha. Pierwszy z nich zawiera mieszankę orzechów i owoców, a drugi to połączenie smażonego ciasta z cynamonem i cukrem.



Japonia

Wydawać by się mogło, że Japończycy postawią na ryby. Nic bardziej mylnego. Mieszkańcu "Kraju Kwitnącej Wiśni" podczas świąt zajadają się... kurczakiem z KFC. Tradycja sięga 1974 roku, kiedy sieć fast food przeprowadziła kampanię "Kentucky na święta". Zwyczaj jest na tyle rozpowszechniony, że wiele restauracji przyjmuje zamówienia na kurczaka kilka tygodni przed świętami.



Portoryko

Potrawą narodową, a zarazem nieodłącznym elementem obiadu świątecznego w Portoryko jest lechon, czyli pieczony prosiak. Przygotowanie takiego mięsa wymaga przeważnie współpracy dwóch osób, które obracają rożen. Portorykańczycy cenią także morcillę, czyli hiszpańską kaszankę.



Szwecja

Skandynawowie podczas świąt stawiają rzecz jasna na ryby, jednak na tradycyjnym obiedzie nie brakuje także szynki. Wieprzowina jest najpierw gotowana, później glazurowana jajkami, a na koniec serwowana na zimno w bułce tartej z musztardą.