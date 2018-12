Papież bezwzględny dla księży pedofilów. „Kościół uczyni wszystko, by przekazać ich wymiarowi sprawiedliwości”

Franciszek wygłosił tradycyjne przemówienie do pracowników Kurii Rzymskiej. Spotkanie było okazją nie tylko do złożenia życzeń świątecznych, ale także do podsumowania mijającego roku. W przemówieniu papieża nie zabrakło nawiązań do skandali, jakie wstrząsnęły Kościołem.

Papież w mocnych słowach wypowiedział się na temat przestępstw seksualnych dokonywanych przez duchownych wobec małoletnich. – Niech będzie jasne, że w obliczu tych obrzydliwości Kościół nie będzie szczędził wysiłków, aby uczynić wszystko, co w jego mocy, by przekazać wymiarowi sprawiedliwości każdego, kto popełnił takie przestępstwa – powiedział cytowany przez „Vatican News”. Franciszek podkreślił, ze „Kościół nigdy nie będzie próbował ukryć, ani bagatelizować żadnego przypadku” . „To nie może się powtórzyć” Głowa Kościoła podkreśliła, że w przeszłości niektórzy z powodu „beztroski, niedowierzania, braku przygotowania i doświadczenia, a także lekkomyślności” , traktowali przypadki molestowania dzieci przez duchownych „bez należytej powagi”. – To nie może się powtórzyć. Taka jest decyzja i postanowienie całego Kościoła – zaznaczył Franciszek. Papież przypomniał, że już za dwa miesiące biskupi z całego świata będą obradować nad tym, jak chronić dzieci oraz jaką formację w seminariach opracować, by te błędy były szansą na wykorzenienie podobnych zachowań z Kościoła i społeczeństwa. Podkreślił zarazem, że nadużyć wobec nieletnich dopuszczają się nie tylko duchowni. – Proszę, pomóżmy Świętej Matce Kościołowi w jego trudnym zadaniu, czyli rozpoznaniu przypadków prawdziwych, odróżniając je od fałszywych oskarżeń, od oszczerstw, urazów, od insynuacji, pogłosek, od zniesławienia – zaznaczył. – Jest to zadanie dość trudne, ponieważ prawdziwi winni potrafią dobrze się ukrywać, do tego stopnia, że ​​wiele żon, matek i sióstr nie potrafi tego odkryć w najbliższych osobach: mężach, ojcach chrzestnych, dziadkach, wujkach, braciach, sąsiadach, nauczycielach – podsumował. Czytaj także:

Ksiądz nękał żonę organisty, z którą wcześniej miał romans. Świdnicki sąd umorzył sprawę