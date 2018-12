USA porzucają kurdyjskich sojuszników. Zdesperowani Kurdowie wypuszczą więźniów z Daesh?

Kurdyjscy bojownicy, którzy do niedawna we współpracy z Amerykanami eliminowali kolejne punkty oporu Państwa Islamskiego w Syrii, z dnia na dzień zostali porzuceni przez swojego wielkiego sojusznika. Zdaniem agencji Associated Press, rozważają teraz nawet wypuszczenie więźniów z Daesh, byle tylko skłonić Zachód do dalszego wspierania ich walki.

W środę 19 grudnia w krótkim wpisie na Twitterze prezydent Donald Trump ogłosił zwycięstwo nad Państwem Islamskim i poinformował o wycofaniu amerykańskich sił z terytorium Syrii. Swoim wpisem zszokował nie tylko amerykańskich wojskowych, polityków i komentatorów, ale zwłaszcza sojuszniczych Kurdów, których rękami przez lata USA zwalczała IS na terenie północnej i wschodniej Syrii. W efekcie tej decyzji ze stanowiska szefa Departamentu Obrony USA zrezygnował generał Jim Mattis. Agencja Associated Press zacytowała odpowiadający na posunięcie Trumpa komentarz Syryjskich Sił Demokratycznych, których znaczącą część stanowią bojownicy kurdyjscy. Przedstawiciele SDF podkreślają, że walka z terroryzmem na terenie Syrii wcale się nie skończyła, a Państwo Islamskie jeszcze nie zostało pokonane. Zwracają uwagę, że wojna z Daesh znajduje się w „decydującej fazie” i wymaga wręcz jeszcze większego wsparcia ze strony zachodnich sojuszników. Przewidują, że wycofanie się USA doprowadzi do „niestabilności” i „pozostawi w kleszczach wrogich sił mieszkańców regionu”. Kurdowie obawiają się kolejnych masakr Dziennikarze Associated Press powołując się na swoje źródła wśród Kurdów piszą też o pomyśle dotyczącym wypuszczenia tysięcy bojowników Państwa Islamskiego z tymczasowych więzień i obozów. Miałaby to być odpowiedź na podjęcie przez Trumpa decyzji po rozmowach z prezydentem Erdoganem, w momencie szykowanej ofensywy Turcji na tereny zamieszkane przez Kurdów. Turcja od lat zwalcza zbrojnie Partię Pracujących Kurdystanu oraz kurdyjskie oddziały YPG – Ludowe Jednostki Samoobrony. Kurdowie obawiają się, że po odejściu Amerykanów na obszarze Syrii mogą powtórzyć się masakry znane z obszaru irackiego Kurdystanu z 1991 roku. Czytaj także:

