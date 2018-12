Jak zachowują się psy, widząc ulubioną przekąskę? Te zdjęcia mówią same za siebie

Jak podaje portal Media Drum World, projekt Christiana Vielera stanowi podstawę do kalendarza na 2019 rok, który fani czworonogów mogą zakupić za pośrednictwem jego strony internetowej. Fotograf dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie, gdzie obserwuje go już ponad 100 tys. użytkowników. Nic dziwnego, ponieważ niemiecki artysta postawił na nowy sposób fotografowania czworonogów.

Ekspresja u psów

Vieler tuż przed zrobieniem zdjęcia rzuca w stronę psów smakołyki. Na różnych ujęciach stara się uchwycić minę zwierzęcia, które wie, że za chwilę zje coś smacznego. Fotograf przyznał, że do takiego pomysłu zainspirował go własny pupil, Lotte. Kilka lat temu testował lampę błyskową, robiąc zdjęcia psu. – Zacząłem rzucać w nią przekąski. Kilka dni później czyszcząc dysk twardy zauważyłem, jak zabawne są te zdjęcia – przyznał. – Zapytałem sam siebie: co jest magicznego w tych fotografiach? Myślę, że ekspresja psów przypomina dobrze znane nam uczucia, takie jak pożądanie, strata, ból czy radość. Zwykle nie dostrzegamy tego u naszych zwierząt – podsumował.

Zdjęcia są wykonywane przez fotografa w specjalnie zaprojektowanym studio. Fotograf stara się nie korzystać z mocnej lampy błyskowej, by nie przestraszyć zwierząt.