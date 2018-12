Od chudej nastolatki do modelki fitness. Brazylijka podbija media społecznościowe

Niemal 5 mln obserwujących na Instagramie i drugie tyle na Facebooku. Te liczby mówią same za siebie. Eva Andressa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek w branży fitness. Szczególną popularnością cieszy się w swojej ojczyźnie.

Kariera w telewizji

Portal Heightline przedstawił historię Brazylijki, która niedawno skończyła 34 lata. Jeszcze kilkanaście lat temu Andressa narzekała na swój wygląd. Była bardzo chudą nastolatką, a szczupła sylwetka wpędzała ją w kompleksy. Postanowiła to zmienić, trenując na siłowni. Nie było łatwo, ponieważ wcześniej nie uprawiała żadnego sportu. Uparcie dążyła do celu, co w końcu zaowocowało.

Andressa ma wielu fanów, którzy doceniają jej podejście do aktywności fizycznej. 34-latka nie ma ułożonego planu treningowego, a ćwiczenia dobiera w zależności od formy czy sygnałów, jakie wysyła jej ciało. Regularne wizyty na siłowni łączy ze zdrową dietą. Wielokrotnie występowała na zawodach fitness, święcąc sukcesy w mistrzostwach Brazylii i całej Ameryki Południowej.

Popularność w mediach społecznościowych przełożyła się także na zainteresowanie kolejnych pracodawców. Brazylijka najpierw została zaproszona do programu telewizyjnego, gdzie występowała z innymi gwiazdami, a trzy lata temu uruchomiła własny format „Dica Fitness”.