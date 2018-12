Okręt brytyjskiej marynarki wojennej HMS Echo na Ukrainie. „Wysyłamy sygnał do Putina”

„Wielka Brytania jest niezawodnym partnerem Ukrainy w czasie, gdy napotyka nielegalne akty agresji na swoim terytorium. kolejnym przykładem naszego silnego wsparcia jest wycieczka okrętu marynarki wojennej Wielkiej Brytanii HMS Echo” – napisał w sobotę 22 grudnia na Twitterze Gavin Williamson.

HMS Echo został wysłany na Morze Czarne na początku grudnia po tym, jak Rosja zajęła trzy statki należące do ukraińskiej marynarki wojennej oraz zatrzymała ich załogi. Sekretarz obrony Gavin Williamson w piątek 21 grudnia odwiedził statek w porcie w Odessie. Powiedział, że obecność brytyjskiego okrętu w tym miejscu pokazuje poparcie dla Ukrainy w obliczu zwiększonej rosyjskiej agresji.

NATO zwiększyło ostatnio swoją działalność na Morzu Czarnym dzięki zwiększonym patrolom okrętów wojennych. Williamson podkreślił w piątek, że statek jest teraz w tym miejscu, aby wysłać sygnał do prezydenta Rosji Władimira Putina, że Wielka Brytania stoi w solidarności z Ukrainą. – To, co chcemy przekazać Rosji, prezydentowi Putinowi, to, że nie mogą oni nadal działać nie zwracając uwagi na międzynarodowe przepisy lub międzynarodowe normy – mówił.