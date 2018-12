Rodzice Otto Warmbiera pozywają rząd Korei Północnej. Chcą miliarda dolarów

Fred i Cindy Warmbier z Wyoming w stanie Ohio złożyli pozew w sądzie federalnym w Waszyngtonie w kwietniu. Władze Korei Północnej aresztowały ich 22 letniego syna za rzekomą kradzież propagandowego plakatu. Student, który do Korei Północnej pojechał z amerykańskim biurem podróży, został zatrzymany i skazany na 15 lat więzienia. Amerykanin, po spędzeniu na terenie Korei Północnej 17 miesięcy, został ostatecznie odesłany do USA w stanie śpiączki, gdzie kilka dni później zmarł. Według północnokoreańskiego reżimu przyczyną śpiączki miał być botulizm oraz zażycie leku nasennego, aczkolwiek amerykańscy lekarze nie zdołali tego potwierdzić. Otto Warmbier zmarł 19 czerwca 2017. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci ustalono niedotlenienie i niedokrwienie mózgu.

Według pozwu złożonego przez rodziców zmarłego studenta, władze Korei Połnocnej naruszyły prawo międzynarodowe zmuszając ich syna do przyznania się do przeprowadzenia aktu wywrotowego w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych.

Rodzice o stanie syna po powrocie z Korei Północnej

We wrześniu w telewizyjnym wywiadzie Fred i Cindy Warmbier nazwali Koreańczyków z północy „terrorystami, którzy systematycznie torturowali” ich syna. – Poczuliśmy, że nadszedł moment, aby powiedzieć prawdę o stanie, w jakim był Otto – oświadczyli. Przekazali, że ich syn po powrocie z więzienia miał ogoloną głowę, nie widział i nie słyszał, jego ręce były „kompletnie odkształcone”, na stopie miał głęboką ranę, a dolny rząd zębów wyglądał, „jakby został poprzestawiany jakimiś obcęgami”.

Matka zmarłego dodała, że po przylocie do kraju syn „chodził w kółko, gwałtownie się trzęsąc i wydając nieludzkie odgłosy podobne do wycia”. – Otto był systematycznie torturowany i umyślnie okaleczany przez Kima i jego reżim. To nie był wypadek – mówiła. Rodzice tłumaczyli też, że nie chcieli przeprowadzenia sekcji zwłok, aby „oszczędzić synowi kolejnych cierpień”.

Wywiad wywołał ogromne poruszenie na całym świecie. Szybko jednak wskazywano, że wersja rodziców przedstawiona w telewizji ma się nijak do raportu koroner dr Gretel Stephens sporządzonego przez pod nadzorem koroner dr Lakshmi Sammarco. Według oceny profesjonalistów, przyczyną śmierci Otto Warmbiera były uszkodzenia w mózgu wywołane niedotlenieniem, które swoją przyczynę miało ponad rok od momentu śmierci. Badanie ograniczone ze względu na wolę rodziców, którzy nie chcieli autopsji, wykazało ponadto „brak jakichkolwiek oznak torturowania”.

