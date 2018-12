Rzecznik kopalni w Karwinie: Czujniki metanu działały

Poinformował, że firma konsultowała ten temat z górnikami, którzy pracują w kopalni od wielu lat i oni też „zaprzeczają takim praktykom” . – To jest nieracjonalne, żebyśmy wpuszczali do takich miejsc górników. To nie ma sensu – zapewnił Czelechovsky.

W katastrofie w kopalni CSM, do której doszło w czwartek 20 grudnia po południu zginęło 13 górników – 12 polskich i jeden czeski. Pod ziemią jest jeszcze 12 ciał. Zwłoki jednego górnika zostały wywiezione na powierzchnię w czwartek. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie można pójść po pozostałe ciała. Zdaniem ekspertów, mogą upłynąć miesiące, zanim będzie to możliwe.

Ratownicy w sobotę zakończyli budowę dwóch tam, które mają odciąć rejon pożaru od pozostałych wyrobisk.

W niedzielę zamknięte zostaną dwie ostatnie tamy, tym samym rejon pożaru zostanie odizolowany.