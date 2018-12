Wygrał 86 mln dolarów. Wszystko przez to, że... nękała go partnerka

Jak opowiada mężczyzna, sprawdził kupon dopiero po tym, jak jego partnerka i jej siostrzenica poinformowały go o tym, że nikt nie odebrał wygranej w loterii, o czym donosiły media. – Trisha kilka razy powtarzała mi, żebym sprawdził ten los – przyznaje. – W końcu się poddałem i postanowiłem to zrobić. Przejrzałem wszystkie papiery w swoim samochodzie i trafiłem na niego – opowiada. Mężczyzna odkrył wówczas, że jest posiadaczem wygranego losu, który opiewa na kwotę 86 milionów dolarów. – To prawie jak jakaś magiczna opowieść o Bożym Narodzeniu. A raczej o człowieku, który prawie stracił 86 milionów dolarów! – mówi Clark.

Za pieniądze z wygranej, kupiła już m.in. nowy dom i dwa samochody. Clark zaznacza jednak, że najlepszą rzeczą jest to, że może teraz pomóc całej swojej rodzinie. – Tegoroczne święta będą spokojne, ale w przyszłym roku to już inna historia. Trisha i ja mamy wizję wynajęcia dużego domku lub hotelu, aby cała rodzina mogła się spotkać i wymienić historie, co zrobiła ze swoją częścią w ciągu ostatnich 12 miesięcy – mówi.

To 12 w historii największa wygrana w Wielkiej Brytanii.