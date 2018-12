Specjalny wysłannik USA do walki z IS w Syrii rezygnuje. Powód? Decyzja Trumpa

Brett McGurk, jeden z czołowych wysłanników Stanów Zjednoczonych do walki z tzw. Państwem Islamskim w Syrii, zrezygnował z pełnionej funkcji. NBC News powołując się na dwa anonimowe źródła podaje, że podjął on decyzję w ramach protestu przeciwko planom wycofania wojsk USA z Syrii i pozostawienia tam sił kurdyjskich, co zapowiadał wstępnie Donald Trump.