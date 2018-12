Powstał boysband, który chce zatrzymać Brexit. Posłuchajcie piosenki „Britain Come Back”

Teledysk do debiutanckiej piosenki zespołu – „Britain Come Back” , został wydany na początku tego tygodnia. Utwór jest czymś w rodzaju współczesnego popu/hip-hop. „Nie mogę uwierzyć, że to już koniec. Wciąż czuje twą miłość we mnie” – śpiewają członkowie zespołu. „Nadal śpiewam te słowa. Życzę sobie tego, jak spada twoja gwiazda. O, twój głos maluje moje serce, twój miraż znika. Twój wybór zmienia mój kręgosłup na szary” – słyszymy dalej. „Między nami zawsze było morze, żeglowaliśmy razem – ale ty odchodzisz, rozpadamy się teraz. Wielka Brytanio – wróć do nas, nie jest za późno, aby to odwrócić. Wielka Brytanio jesteś świetna, ale razem jesteśmy jeszcze lepsi” – śpiewają.

Grupa muzyczna założona została przez holenderską artystkę Julię Veldma. W rozmowie z agencją Reutera przyznała, że informację o Brexicie usłyszała będąc w Nowym Jorku. – Płakałam. Było to tak nieoczekiwane i przytłaczające, że poczułam się bezsilna – mówiła. Jak mówi, wpadła na pomysł, aby stworzyć zespół na wzór brytyjskiego Take That, aby przekonać rząd do tego, by zmienił decyzję.