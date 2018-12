Na święta kupuje dzieciom setki prezentów. Jest krytykowana przez internautów

Emma Trapping mieszka na Wyspie Man i jest już osobą rozpoznawalną w mediach, za sprawą artykułów w brytyjskich portalach. Kobieta wychowuje trójkę dzieci, a co roku obdarowuje je prezentami. Na pociechy, które w Boże Narodzenie wejdą do salonu, czeka olbrzymia sterta paczek. Jak podaje „The Sun”, w ubiegłym roku Trapping wydała na to 2 tys. funtów, kupując 350 prezentów. Oznacza to, że każde dziecko otrzymało ponad 100 paczek. Kobieta już zapowiedziała, że w tym roku wydała jeszcze więcej.

Internauci krytykują

Dzięki swojej nietypowej działalności kobieta zyskała popularność. Jej profil na Instagramie śledzi 17 tys. użytkowników. Została zaproszona także do jednego z programów telewizyjnych. Jej zdjęcia są chętnie udostępniane przez innych internautów, którzy przy okazji często krytykują Trapping. Niektórzy zwracają uwagę, że kupowanie aż tylu prezentów, gdy inne dzieci wychowujące się w biednych rodzinach nie otrzymują nic, jest niedorzeczne. „Tak wielu ludzi nie ma niczego, powinnaś coś im oddać” – brzmi jeden z komentarzy. „Jestem pewien, że tracisz sens Bożego Narodzenia kupując tyle prezentów” – napisał ktoś inny.