Fotografują opuszczone miejsca. Chcą, by kiedyś „odżyły”

O organizacji Lebanese Urbex napisał portal The971. Jest to ruch założony przez libańskich fotografów, których łączy pasja do odkrywania opuszczonych miejsc w swojej ojczyźnie. Ich celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak istotne jest znaczenie zapomnianych lokalizacji i konstrukcji. Wierzą, że są to ukryte skarby Libanu.

Chcą utworzyć organizację pozarządową

Artyści twierdzą, że tracąc dziedzictwo, ich naród straci swoją tożsamość. Regularnie publikują zdjęcia na Instagramie, z nadzieją, że ktoś zainteresuje się ich projektem. Planują także utworzenie organizacji pozarządowej, która naciskałaby na władze i współpracowała z gminami. W ten sposób opuszczone miejsca mogłyby zostać wyremontowane i oddane do użytku mieszkańców.

Na tym nie koniec pomysłów Lebanese Urbex. Ruch planuje także organizację cotygodniowych wycieczek szlakiem libańskich miasteczek i miast. Osoby zgłaszające się do grupy, same będą mogły poszukiwać porzucone miejsca i pracować dla dobra sprawy.