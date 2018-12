Dziewczynka napisała list do zmarłego ojca. Otrzymała odpowiedź

Jak podaje „The Sun”, Thomas Danter zmarł dwa lata temu po zabiegu wymiany zastawki serca. Mężczyzna osierocił pięcioro dzieci, w tym najmłodszą Madison. Dziewczynka mieszkająca w Gloucestershire ostatnio często zadaje swojej rodzinie pytania o to, gdzie jest jej tata. W związku ze zbliżającymi się świętami postanowiła wysłać mu list. – To było takie smutne – powiedział w rozmowie z mediami wujek dziewczynki. – Zapytała mnie, jak mogłaby wysłać wiadomość do tatusia. Powiedziałem jej, że wyślemy list i niech magia Bożego Narodzenia robi swoje – dodał.

„Przeszkody na drodze do nieba”

Dwa dni później 6-latka otrzymała odpowiedź. W liście przesłanym przez Pocztę Królewską przeczytała, że jej wiadomość dotarła do ojca. Jednocześnie podkreślono, że „to była trudna podróż”, ponieważ list „musiał unikać gwiazd i innych obiektów na drodze do nieba”.

Wujek dziewczynki nie krył wzruszenia. – List tak wiele znaczył dla Madison. Pracownicy Poczty Królewskiej zrobili coś, co wykraczało poza ich zwykłe obowiązki. Zrobili wspaniałą rzecz dla zupełnie obcej osoby – podsumował.