Gwałtowne przebudzenie Etny. To pierwsza taka erupcja od ponad dekady

Obserwatorzy monitorujący sytuację związaną z wulkanem Etna poinformowali, że lawa wypłynęła z nowego pęknięcia w pobliżu południowo-wschodniego krateru. Miejscowy wulkanolog stwierdził, że była to „pierwsza erupcja boczna” Etny od ponad dekady.

Do wybuchu doszło w Wigilię nad ranem. Jak podaje BBC, erupcji towarzyszyły wstrząsy, z których najsilniejsze miały magnitudę 4,0. W mediach społecznościowych publikowane są nagrania, na których można zobaczyć moment wybuchu i chmurę pyłu unoszącą się nad kraterem. Na razie nie ma informacji, by ktoś ucierpiał w wyniku erupcji wulkanu.

Przebudzenie Etny skutkowało utrudnieniami w ruchu lotniczym. Tymczasowo zamknięto lotnisko w Katanii, ale ostatecznie wznowiono lądowania i starty maszyn. Sytuacja jest na bieżąco analizowana.

Etna, to czynny stratowulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jest to obecnie najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e. Szacuje się, że od tamtego czasu do dziś było ponad 200 wybuchów. W 2013 r. wulkan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.