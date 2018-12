Trump zepsuł święta? Tego pytania nie powinien zadać 7-latkowi

Odświętnie ubrani Melania i Donald Trump. W tle kapiące złotem choinki z mnóstwem prezentów i zachęcający ciepłym płomieniem kominek. Pozornie idealny obrazek, a jednak coś tu nie gra. Nie chodzi jednak o widok, a o słowa, które padły z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W Wigilię para prezydencka USA rozmawiała przez telefon z dziećmi, które dzwoniły do agencji NORAD, śledzącej kroki Świętego Mikołaja. W trakcie jednej z rozmów doszło do niezbyt fortunnej wymiany zdań, którą zarejestrował reporter Kevin Diaz. Nie wiadomo, co mówił Coleman – mały rozmówca Trumpa, do opinii publicznej dotarły jednak słowa prezydenta i... wywołały spore poruszenie.

Polityk po grzecznościowym przywitaniu świątecznym przeszedł bowiem do bardziej szczegółowych kwestii takich jak... wiara w istnienie Mikołaja. – Ile masz lat... Dobrze radzisz sobie w szkole? Nadal wierzysz w Mikołaja? – pytał siedmioletniego chłopca Donald Trump. Chwilę później skwitował, że wśród dzieci w wieku 7 lat to już raczej „marginalne” .

Słowa prezydenta wywołały krytyczne komentarze w mediach społecznościowych, których wydźwięk podsumowuje jeden z GIF-ów zamieszczonych pod nagraniem.

Czytaj także:

Beckham nago z rogami renifera, Nicole Kidman przy wystawnej choince. Świąteczne zdjęcia gwiazd