Longyan. Mężczyzna porwał autobus i wjechał w tłum. Są zabici i ranni

Do zdarzenia doszło w mieście Londyan w prowincji Fujian. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik wszedł do autobusu uzbrojony w nóż, co wywołało panikę. Po szarpaninie i ranieniu kilkorga pasażerów, udało mu się przejąć kierownicę i skierować pojazd na osoby znajdujące się na chodniku.

Na razie mowa jest o minimum pięciu ofiarach śmiertelnych i ponad 20 rannych osobach. Mężczyzna miał zostać zatrzymany przez policję. Nie wiadomo, jaki był motyw jego działania. Na nagraniach z miejsca zdarzenia umieszczanych w mediach społecznościowych widać rannych ludzi i roztrzaskane pojazdy.