Mężczyźni parodiują kobiety. „Naśladują” trendy z Instagrama

Ashley Hesseltine jest komikiem, która stworzyła na Instagramie profil Bros Being Basic, obserwowany już 869 tys. przez użytkowników. Zainteresowanie nie dziwi, ponieważ Hesseltine tworzy materiały parodiujące trendy promowane przez użytkowniczki tego serwisu. Jak podaje serwis Bored Panda, kobieta wpadła na ten pomysł już w 2014 roku. – Miałam pomysł na post na moim blogu. Pomyślałam: Co by było, gdyby ludzie zachowywali się jak dziewczyny na Instagramie? – przyznała. – Zrekrutowałam wszystkich moich przyjaciół, by pomogli mi robić zdjęcia. Gdy blog zaczął się rozwijać, pojawił się pomysł na konto na Instagramie – dodał.

„Jestem kobietą i feministką”

Hesseltine zdradziła, że kobiety pozytywnie reagują na udostępniane przez nią zdjęcia. – To bardziej przypomina składanie hołdu kobietom, niż kpienie z nich. Jestem kobietą i feministką, więc naturalnie jestem w stanie tworzyć treści, które nie będą obraźliwe dla kobiet. Co więcej, nasze wspaniałe kobiety potrafią śmiać się z samych siebie i z promowanych przez siebie trendów – podsumowała.

