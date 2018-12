Zarobia miliony na Instagramie. Pracuje także jako trenerka fitness

Jak podaje portal Inquisitr, Ana Cheri ma 32 lata i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jej profil na Instagramie obserwuje już 11,7 mln użytkowników, dzięki czemu Amerykanka przyciąga wielu reklamodawców. 32-latka lubi pozować do zdjęć, a jednym z jej ostatnich projektów jest „rajski kalendarz” na 2019 rok. Modelka występuje tam na tle egzotycznych krajobrazów, a na większości fotografii pojawia się w bikini.

Ile zarabia Cheri?

Popularność w mediach społecznościowych to także magnes dla klientek Cheri. 32-latka prowadzi własną siłownię oraz jest cenioną trenerka fitness. Jej łączne zarobki, biorąc pod uwagę kontrakty z reklamodawcami oraz prowadzenie treningów, oscylują w granicach 3,5-4,3 mln dol. Część z dochodów stanowi także umowa z firmą odzieżową Want My Look, której ubrania Cheri reklamuje.

Co istotne, popularność oraz dochody Cheri wciąż rosną. Jeszcze trzy lata temu zarabiała rocznie około 3 mln dol. Gazeta „Daily Mail” określiła ją wówczas „Największym nazwiskiem w modelingu fitness”. Amerykanka nie odcina jednak kuponów od sławy i ciągle powiększa swój kapitał.