Ważyła 190 kg, przeszła metamorfozę. Pokazała zdjęcia z „przed” i „po”

Jak podaje portal Media Drum World, Candace Faye McBride ma 27 lat i mieszka w amerykańskim Salt Lake City. Kobieta przyznała, że z domu rodzinnego nie wyniosła zdrowych nawyków. Miała czwórkę rodzeństwa, a rodzice kupowali przetworzoną żywność przeznaczoną do odgrzewania w mikrofali, by tak wykarmić dzieci. Brak ruchu oraz zła dieta doprowadziły do tego, że w szczytowym momencie McBride ważyła 190 kg. Wtedy postanowiła coś zmienić.

„Kocham osobę, którą się stałam”

Duży udział w metamorfozie 27-latki miała jej siostra. To ona namówiła ją do wspólnego odchudzania. Najpierw McBride korzystała z diety ułożonej przez lekarza, dzięki czemu udało zrzucić jej się trochę kilogramów. Później przeszła operację zmniejszenia żołądka, który był rozciągnięty do monstrualnych rozmiarów. Dzięki temu waga Amerykanki spadła do niecałych 96 kg i ciągle maleje.

McBride wyznała, że jeszcze przed przejściem na dietę była przygnębiona i czuła się „bliska śmierci”. – Ukrywałam się za fasadą pewności siebie. Nie czułam się ładna – podkreśliła. 27-latka po zabiegu postawiła na zdrowe odżywianie. Spożywa dużo warzyw i białka, a zbilansowaną dietę łączy z regularnymi treningami. – Jestem teraz szczęśliwsza niż kiedykolwiek. Kocham osobę, którą się stałam – podsumowała.