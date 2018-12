Najsilniejszy wstrząs w pobliżu Etny od przebudzenia wulkanu. Cztery osoby ranne

Etna, to czynny stratowulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jest to obecnie najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e. Szacuje się, że od tamtego czasu do dziś było ponad 200 wybuchów.

Pierwszy po dłuższej przerwie wstrząs Etny miał miejsce w Wigilię nad ranem. Jak podaje BBC, erupcji towarzyszyły wstrząsy, z których najsilniejsze miały magnitudę 4,0. W mediach społecznościowych publikowane są nagrania, na których można zobaczyć moment wybuchu i chmurę pyłu unoszącą się nad kraterem. Przebudzenie Etny skutkowało utrudnieniami w ruchu lotniczym. Tymczasowo zamknięto lotnisko w Katanii, ale ostatecznie wznowiono lądowania i starty maszyn.

Do kolejnego wstrząsu doszło w środę 26 grudnia w godzinach porannych. Jak podaje Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii w pobliżu gminy Viagrane na północ od Katanii odnotowano wstrząs o magnitudzie 4,9 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się zaledwie kilometr pod ziemią. Był to najsilniejszy dotąd wstrząs po przebudzeniu wulkanu. Z informacji La Repubblica wynika, że w jego wyniku cztery osoby zostały ranne. Uszkodzone zostały także niektóre budynki w mieście.

