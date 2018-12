Kolejny wybuch w Atenach. Bomba eksplodowała przed kościołem

Jak podaje grecka telewizja państwowa, bomba wybuchła we wczesnych godzinach porannych w czwartek 27 grudnia 2018 roku. Około 5 rano czasu lokalnego doszło do eksplozji przed kościołem Saint Dionysios w dzielnicy Kolonaki w Atenach. W wyniku zdarzenia poszkodowany został policjant, którego przewieziono do szpitala. Na chwilę obecną jego stan jest nieznany. Wokół kościoła ustawiono kordon funkcjonariuszy, którzy ochraniają budynek.

Saint Dionysius jest główną katedrą rzymskokatolicką w Atenach. Kościół został otwarty dla wiernych w 1865 roku. Znajduje się również naprzeciwko siedziby banku centralnego Grecji.

Do zdarzenia doszło tydzień po ataku bombowym, który spowodował znaczne szkody w siedzibie SKAI, jednej z największych stacji telewizyjnych w Grecji. Wcześniej grupa medialna krytykowała lewicowy rząd. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że dzisiejszy wybuch jest związany z ubiegłotygodniowym.

