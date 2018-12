Stewardessa musiała pracować w święta. To, co zrobił jej ojciec, zaskoczyło wszystkich

Pierce Vaughan to stewardessa linii lotniczych Delta. Zgodnie z ułożonym grafikiem, święta musiała spędzić w pracy z dala od rodziny. Jednak jej ojciec – Hal Vaughan – wykupił bilety, na wszystkie obsługiwane przez kobietę loty, by móc razem z nią spędzić ten świąteczny czas. O niespotykanej sytuacji w mediach społecznościowych poinformował Mike Levy, który poznał ojca stewardessy podczas lotu z Fort Myers do Detroit.

„Miałem przyjemność siedzieć obok Hala podczas lotu powrotnego do domu. Jego córka Pierce jest stewardessą, która musiała pracować podczas świąt Bożego Narodzenia. Hal zdecydował, że spędzi z nią ten czas. W związku z tym dziś i jutro lata wraz z nią” – czytamy na Facebooku. „Cóż za fantastyczny ojciec! Życzę wam bardzo wesołych świąt!" – napisał w mediach społecznościowych Mike Levy.

Opublikowany na Facebooku post zyskał ogromną popularność. Został udostępniony ponad 28 tysięcy razy. Zdobył także ponad 140 tys. reakcji. Komentujący doceniają postawę ojca, który zrobił wszystko, by spędzić święta z córką.

Czytaj także:

Poważny wypadek stewardessy. Kobieta wypadła z samolotu