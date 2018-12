Powstaje pierwsza chrześcijańska linia lotnicza na świecie. Nie będzie opłat za bagaż?

„Twoje ręce, Boża miłość, Nasze skrzydła” – tak brzmi hasło nowego amerykańskiego przewoźnika, który jest określany jako „pierwsza chrześcijańska linia lotnicza”. Firma opublikowała w sieci film, w którym wyjaśniono planowaną strategię działania.

Skąd pomysł, by założyć „chrześcijańskie linie lotnicze”? Jej przedstawiciele wyjaśniają, że chodzi o „przewożenie przedstawicieli kościołów i organizacji misyjnych”, a także wykorzystywanie samolotów linii do „głoszenia Słowa Bożego”. Jak podaje portal CBN News, Judah 1 na razie ma do dyspozycji tylko jeden samolot Douglas MD-80, ale w przyszłym roku flota ma powiększyć się o 5 maszyn MD-80 oraz 2 Boeingi 767.

Judah 1 nie będzie zaliczać się do tzw. tanich linii lotniczych, ale ma wyróżniać się jednym szczegółem. Ze strony przewoźnika dowiadujemy się, że firma zrezygnuje z jakichkolwiek opłat za bagaż i znacznie większe limity walizek niż w regularnych liniach. Z usług linii prawdopodobnie będą korzystać tylko misjonarze i inni przedstawiciele Kościoła. Szczegóły na ten temat nie zostały jednak przedstawione. Władze firmy aktualnie dopełniają formalności, by zarejestrować działalność i złożyć niezbędne dokumenty. Chcą z tym zdążyć do lata 2019 r.