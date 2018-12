9-latek wezwał policję. Bo nie spodobał mu się prezent

Funkcjonariusze podeszli do sprawy poważnie i udali się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że przyczyną kłótni było to, że chłopiec dostał nie taką grę grę komputerową, jaką sobie zażyczył.

- Zadzwonił do nas 9-letni chłopiec i powiedział, że pokłócił się z rodzicami. Policja udała się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że do kłótni doszło, ponieważ chłopcu nie spodobał się prezent pod choinką. Najgorsze było to, że jego młodszy brat otrzymał większy prezent. Policjanci próbowali mu wytłumaczyć, że Święty Mikołaj mógł się pomylić. Przyjrzeli się liście prezentów. Ostatecznie uspokoili chłopca, tłumacząc mu, że nawet Mikołaj może się pomylić – wyjaśnił Stefan Satthoff z lokalnej policji.