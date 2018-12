Chłopczyk jest poważnie chory. Przerośnięty język nie pozwala mu normalnie jeść i mówić

16-miesięczny Baker Roth urodził się z zespołem Beckwitha Wiedemanna (BWS). Chłopiec ma nienaturalnie duży język, który utrudnia mu wykonywanie podstawowych czynności. Rodzice Bakera – Farrah i Sean z Oklahomy – początkowo uważali, że „urocze" jest to, że chłopiec ciągle pokazuje język.

Baker urodził się 8 tygodni przed planowanym terminem. Już w pierwszym tygodniu życia chłopiec został poddany trzem operacjom, a później także chemioterapii, aby usunąć nowotworowe zmiany na wątrobie. Rodzina ma nadzieję, że uda się zebrać potrzebne pieniądze, aby można było przeprowadzić operację redukcji języka chłopca. Zabieg ma zapobiec deformacji szczęki, a także umożliwić Bakerowi jedzenie innych potraw niż puree oraz ułatwić mu porozumiewanie się.

Rodzice chłopca opisali go, jako „niespodziankę z kilkoma dodatkami". – To, co przeszedł Baker jest niesamowite. Dzieci są tak odporne – powiedziała Farrah. Rodzice Bakera gromadzą fundusze, aby pokryć koszty coraz wyższych rachunków za usługi medyczne, dzięki którym ich syn wciąż utrzymuje się przy życiu.