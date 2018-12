Drake pochwalił się obrazkiem od 14-miesięcznego syna. „Jest lepszy niż Picasso”

Obrazek, który wygląda jak odciski dłoni małego dziecka, Drake opublikował na Instagramie. Raper najwyraźniej uznał twórczość swojego syna za arcydzieło. „Adonis > Picasso” – czytamy pod zdjęciem. Post doczekał się już ponad 980 tys. polubień. Nic dziwnego, ponieważ popularny muzyk przez długi czas ukrywał fakt, że na świat przyszło jego dziecko.

„Ukrywałem świat przed dzieckiem”

„USA Today” przypomina, że na początku 2018 roku raper Pusha T wydał utwór zatytułowany „The Story of Adidon”, w którym twierdzi, że Drake ukrywa dziecko ze związku z byłą gwiazdą filmów porno, Sophie Brussaux. Sam zainteresowany przez dłuższy czas nie odnosił się do tych spekulacji. W czerwcu wydał jednak album „Scorpion”, na którym znalazł się kawałek „Emotionless”. „Nie ukrywałem mojego dziecka przed światem, ukrywałem świat przed moim dzieckiem” – rapował we wspomnianej piosence Drake. W końcu 32-letni muzyk zdradził, że Adonis przyszedł na świat w październiku 2017 roku.

