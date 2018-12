Drake pochwalił się obrazkiem od 14-miesięcznego syna. „Jest lepszy niż Picasso”

Obrazek, który wygląda jak odciski dłoni małego dziecka, Drake opublikował na Instagramie. Raper najwyraźniej uznał twórczość swojego syna za arcydzieło. „Adonis > Picasso” – czytamy pod zdjęciem. Post doczekał się już ponad 980 tys. polubień. Nic dziwnego, ponieważ popularny muzyk przez długi czas ukrywał fakt, że na świat przyszło jego dziecko.

„Ukrywałem świat przed dzieckiem”