Zabili małpę, a potem ją zjedli. Całe zdarzenie transmitowali na żywo w internecie

Langur to rodzaj ssaka z rodziny koczkodanowatych. Małpy tego gatunku występują głównie w Azji. Co ciekawe, małpa rodzaju langur hulman jest czczona przez Hindusów, którzy wierzą, że jest ona potomkiem jednego z bogów. Nie wszyscy mają jednak do tych zwierząt tak nabożny stosunek.

Jak podaje BBC, wietnamska policja aresztowała sześciu mężczyzn w wieku 35-59 lat, którzy najpierw zabili małpę, a potem ją zjedli. Całe zajście transmitowali na żywo w mediach społecznościowych. Policja z Wietnamu przekazała w oświadczeniu, że jeden z zatrzymanych miał kupić małpę od myśliwego za kwotę ponad miliona dongów (około 48 dolarów).

Teraz mogą mieć poważne problemy, ponieważ według śledczych złamali prawa dotyczące ochrony przyrody. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że langury znajdują się pod ochroną, ponieważ są jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków na świecie. Mimo tego, w Wietnamie są ogromne problemy z ich egzekwowaniem. Wiele zagrożonych gatunków zwierząt jest wykorzystywanych przez handlarzy a ich części powszechnie stosuje się w gastronomii. W 2015 roku władze kraju zostały skrytykowane za sprzedaż 42 sztuk pangolinów.

