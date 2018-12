Ten pies ma niezwykły talent. Potrafi namalować oryginalne obrazy

Właściciel niezwykłego psa rasy shiba inu – Kenny Au – powiedział w rozmowie z „Huffington Post”, że Hunter, tak jak i inne zwierzęta, które posiada, jest bardzo inteligentny. – Zauważyliśmy z żoną, że jest wyjątkowy jeszcze wtedy, gdy był szczeniakiem. Był niezwykle spokojny, ostrożnym i wrażliwym szczeniakiem – tłumaczył.

Mężczyzna przyznał, że jego żona Denise Lo po raz pierwszy dała Hunterowi pędzel, ponieważ chciała mieć oryginalną pamiątkę. – Jednak efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Byliśmy zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy. To, co potrafi Hunter jest niezwykłe. Poza tym najważniejsze jest to, że malowanie sprawia mu przyjemność. Nie zmuszamy go do niczego, kiedy ma ochotę pobawić się pędzlem patrzy na nas w szczególny sposób – opowiadał Właściciel czworonoga. – Malowanie jest fantastycznym sposobem na jego wyciszenie, dzięki temu przez cały dzień jest spokojny. Również wtedy, gdy musi zostać sam, ponieważ my z żoną wychodzimy do pracy – wyjaśnił.

Właściciele Huntera postanowili pochwalić się swoim psem w mediach społecznościowych. Założyli specjalny profil na Instagramie, na którmy publikują fotografie zwierzęcia. Aktualnie obserwuje go blisko 5 tysięcy internautów.

