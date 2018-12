Niestosowny prezent od Russia Today. „To jest skandal i to w bardzo złym guście”

Telewizja Russia Today jest finansowana z budżetu Federacji Rosyjskiej. Na antenie stacji oraz w portalu internetowym można znaleźć mnóstwo prokremlowskich treści o charakterze propagandowym. Z okazji świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele stacji postanowili wysłać dość osobliwe prezenty świąteczne. Niezależna telewizja Dożd otrzymała bowiem replikę katedry w Salisbury wykonaną z czekolady. Wpadnijcie na herbatę, boimy się go jeść sami – napisali dziennikarze zapraszając pracowników Russia Today.

To właśnie telewizja Dożd zamieszczała materiały, które jednoznacznie wskazywały na odpowiedzialność Rosji za atak nowiczokiem na Siergieja Skripala i jeg córkę Julię. Wybór akurat tej katedry nie był przypadkowy, bowiem podejrzani o przeprowadzenie zamachu domniemani oficerowie GRU twierdzili, że pojechali do Wielkiej Brytanii właśni po to, by obejrzeć słynną budowlę. Kontrowersyjny prezent skomentowała burmistrz Salisbury Jo Broom, która oświadczyła, że jest wściekła z tego powodu. – To jest skandal i to w bardzo złym guście. To brak szacunku wobec tych, którzy ucierpieli w wyniku ataku nowiczokiem – podkreśliła.

Atak na Skripalów

Do ataku chemicznego w Salisbury doszło w niedzielę 4 marca. Początkowo policja informowała o poważnym incydencie w centrum handlowym. Odnaleziono tam mężczyznę i kobietę w ciężkim stanie. Poszkodowani – 66-letni Siergiej Skripal i jego 33-letnia córka Julia trafili do szpitala w Salisbury. Okazało się, że Rosjanin i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto tzw. nowiczoku.

Wielka Brytania o przeprowadzenie ataku chemicznego na swoim terytorium oskarżyła Rosję. Wiele krajów w akcie solidarności ze Zjednoczonym Królestwem zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów. W Polsce cztery osoby z Rosji zostały uznane personae non gratae – wezwano je do opuszczenia kraju. Rosja odpowiedziała tym samym.

Czytaj także:

Skripal dostarczał informacje brytyjskim służbom. Miały doprowadzić do współpracownika Putina